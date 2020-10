Deutsche Unternehmen in Frankreich fordern weitere Reformen

PARIS (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen in Frankreich fordern von der Mitte-Regierung in Paris weitere Reformen. Mangelnde Sicherheit über künftige Reformvorhaben bremse Investoren, heißt es in einem aktuellen Bericht der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer in Paris. "Sie müssen fortgesetzt und beschleunigt werden", schrieb die Kammer mit Blick auf Reformen.

Die coronabedingte Wirtschaftskrise führte in Frankreich unter anderem zu einer Verschiebung der Rentenreform, einem Vorzeigevorhaben des seit rund dreieinhalb Jahren amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron.