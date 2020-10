Leclanché ernennt Karl Bohman zum EVP und Leiter seiner Geschäftseinheit Stationär

- Anerkannte Cleantech-Führungskraft mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Speicherung



YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 14. Oktober 2020 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Energiespeicherunternehmen, hat Karl Bohman zum Executive Vice President und Leiter seiner Geschäftseinheit Stationär ernannt, die grosse Speicherprojekte für erneuerbare Energien für Projektträger und Versorgungsunternehmen entwickelt.

Karl Bohman ist ein erfolgreicher Cleantech-Geschäftsführer, Technologieunternehmer und Spezialist für internationale Geschäftsexpansion mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Speicherung. Er tritt in die Fussstapfen von Bryan Urban, der seit vier Jahren bei Leclanché tätig ist und die Leitung des zuvor angekündigten «build-own-operate»-Geschäfts des Unternehmens übernehmen wird, das mit der Geschäftseinheit Stationär zusammenarbeiten wird.

Zuvor war Karl Bohman auf verschiedenen Führungspositionen tätig und unter anderem Leiter der Geschäftsentwicklung bei dem schwedischen Lithium-Ionen-Batteriehersteller Northvolt und CEO des an der NASDAQ-Börse in Stockholm notierten Energiespeicherunternehmen SaltX Technology.

Karl Bohman hatte verschiedene unternehmerische Rollen in Technologie-Start-ups und Corporate Ventures inne. Er gründete zwei Unternehmen, All Set Marine Security, das er an General Electric Electric verkaufte, und Mondozer Mediatech, bei denen er jeweils als CEO fungierte. Zudem war er in der Risikokapital-/Private-Equity-Branche tätig.

"Wir freuen uns, dass wir jemanden von Karls Kaliber mit seiner breiten internationalen Verkaufs- und Geschäftsentwicklungserfahrung für unser Team gewinnen konnten", kommentiert Anil Srivastava, CEO, Leclanché. "Wir sind zuversichtlich, dass er mit seiner Führungsstärke, seiner Erfahrung und seiner enormen Energie dazu beitragen wird, das Wachstum unseres stationären Speichergeschäfts zu beschleunigen, und dass er dafür sorgen wird, dass sich unsere Investitionen in diesem Bereich erheblich auszahlen werden. "