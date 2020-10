DGAP-Media / 14.10.2020 / 07:30



777 Capital Partners AG: Michael Qamar, Dr. Steffen Meinshausen und Markus Dickopf verstärken Investment-Team



Baar-Zug (Schweiz), 14. Oktober 2020. 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners), eine neue Investment-Boutique für innovative, nachhaltige und hochrentable Immobilien-Investments in der DACH-Region, hat das Team mir drei Personaleinstellungen verstärkt. Die Gesellschaft wurde erst kürzlich von Ralph Winter und Thomas Landschreiber gegründet (www.777capital.com).



Michael Qamar wird den Investor Relations Bereich leiten und alle investorenrelevanten Aktivitäten, von der Kapitalbeschaffung bis hin zur Investorenbetreuung und das Marketing, verantworten. Michael Qamar bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Banking und Asset Management mit.



Dr. Steffen Meinshausen wird im Investment-Team den gesamten Ankauf- und Akquiseprozess verantworten. Er weist mehr als 8 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche mit und war bei führenden internationalen Immobilien-Private-Equity-Gesellschaften tätig.



Markus Dickopf wird im Investment-Team den gesamten Ankaufsprozess abdecken. Er verfügt über mehr als 6 Jahre Branchenerfahrung bei führenden internationalen Immobilien-Private-Equity-Gesellschaften.



Gründer von 777 Capital Partners, Thomas Landschreiber, sieht die Gesellschaft mit den Neueinstellungen bestens aufgestellt: «Wir sehen aktuell eine Reihe von attraktiven Opportunitäten im Immobiliensektor. Diese wollen wir gemeinsam mit unseren Investoren nutzen. Das erfordert ein aktives Management, kurze Entscheidungsprozesse und schnelles Handeln. Mit der Verstärkung unseres Teams sind wir auf diesem Weg einen wichtigen Schritt vorangekommen.»



Investor Relations

Michael Qamar

Mobil: +41 78 805 7944

m.qamar@777capital.com



Pressekontakt

Jan Hutterer

Mobil: +49 172 346 2831

jan.hutterer@kirchhoff.de



777 Capital Partners AG

777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) ist ein neu gegründeter Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Baar. Als spezialisierte Value-Add Investment-Boutique für Immobilien bietet 777 Capital Partners seinen Investoren fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Asset-Management Services durch ein Team von Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Die Gesellschaft verfügt über weitere Büros in Frankfurt und Zürich. 777 Capital Partners ist im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen. Weitere Informationen sind unter www.777capital.com verfügbar.