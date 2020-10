---------------------------------------------------------------------------

13. Oktober 2020



Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft schließt anteiligen Verkauf von Aktien an der Dermapharm Holding SE ab



Die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Hauptaktionär der Dermapharm Holding SE, hat den am 13. Oktober 2020 angekündigten anteiligen Verkauf von Aktien an der Dermapharm Holding SE erfolgreich abgeschlossen. Die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat 5.384.000 Aktien an der Dermapharm Holding SE verkauft, entsprechend 10,0% des Grundkapitals. Die Aktien wurden zu einem Preis von Euro 46,00 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Der Streubesitz wird sich in Folge der Transaktion von ca. 24,95% auf ca. 34,95% erhöhen. Die Lieferung der Aktien an die Investoren erfolgt am 16. Oktober 2020. Berenberg hat die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.



Die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft wird mit ca. 65,05% des Grundkapitals weiterhin Hauptaktionär der Dermapharm Holding SE bleiben. Über den erfolgten Verkauf von Aktien an der Dermapharm Holding SE hinaus beabsichtigt die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft derzeit nicht, ihre Position als Hauptaktionär der Dermapharm Holding SE weiter zu reduzieren. Um dies entsprechend zum Ausdruck zu bringen, hat sich die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft zu einer zwölf-monatigen Lock-Up-Periode im Anschluss an die Transaktion verpflichtet.



Diese Mitteilung wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Auftrag der Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft zur Veröffentlichung eingereicht.

