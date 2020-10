Der deutsche Premium-Autobauer Daimler steckt wie seine Konkurrenten im Wandel hin zur Elektromobilität. So will Daimler-Chef Ola Källenius die Zahl der Motorenvarianten bei Verbrennern um 70 Prozent reduzieren und so die Kosten drücken. Bis 2025 wollen die Schwaben wieder zweistellige Renditen erwirtschaften. Aktuell setzt Tesla Punkto Elektromobilität und Assistenzsysteme die Standards und der Rest versucht den Rückstand aufzuholen. Doch viele Beobachter sehen die deutsche Automobilindustrie auf dem Weg, diesen Transformationsprozess zu ihren Gunsten zu gestalten und sich wieder an die Spitze zu setzen. Dass die Verkaufszahlen nach der Pandemie wieder ansteigen können, zeigt der Automobilmarkt in China, wo der Absatz aller Autobauer im September 2020 um 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 1,94 Millionen PKWs gestiegen ist. Daimler hat in der vergangenen Woche bereits seine Absatzdaten für das dritte Quartal vorgelegt und dabei über starke Verkäufe in China berichtet.

.

Zum Chart

.

Der Kursverlauf der Daimleraktie hat sich seit dem Tief im Corona-Sell Off Mitte März in der Spitze um 134 Prozent nach oben vorgearbeitet und damit beinahe das partielle Hoch von November 2019 erreicht. Aktuell wird der Widerstand bei 49,31 Euro getestet, der sich schon im Dezember 2019 herausgebildet hat. Ein weiteres Indiz liefert der intakte Trendkanal, an dessen unteren Bereich der Kursverlauf lokalisiert werden kann. Bei Überwindung der wichtigen Marke in der Höhe von 49,31 Euro besteht Potenzial bis auf den Bereich rund um die Marke von 54,21 Euro. Nach unten hat die Unterstützung bei 43,30 Euro gehalten. Wenn alle Stricke reißen, sollte die 40,54 Euro einem eventuellen Kursverlust Einhalt gebieten. Unter dem Strich deutet aber alles auf die Fortsetzung der nach oben gerichteten Kursentwicklung hin.