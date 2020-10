Celltrion startet eine Studie für eine Postexpositionsprophylaxe mit CT-P59, einem monoklonalen Antikörper-Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von COVID-19

Die Celltrion Group gab heute den Start ihrer klinischen Phase-III-Studie bekannt, in der die Anwendung von CT-P59, einem monoklonalen Antikörper-Wirkstoffkandidat zur Behandlung von COVID-19, als Präventivmaßnahme untersucht wird. Die klinische Studie für eine Postexpositionsprophylaxe folgt auf die Bewilligung des IND-Antrags (Investigational New Drug) durch das koreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) am 8. Oktober 2020.

Celltrion rechnet mit der Teilnahme von etwa 1.000 Patienten. In der Studie soll die populationsbezogene Prophylaxe bei Kontakten von mit SARS-CoV-2 infizierten Patienten untersucht werden. Die klinische Studie über die Postexpositionsprophylaxe wird die präventive Wirkung und Sicherheit von CT-P59 evaluieren und prüfen, ob CT-P59 eine neutralisierende Antikörperreaktion auslösen kann, die verhindert, dass das Virus menschliche Zellen infiziert.