HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen Verzögerungen durch die Corona-Pandemie hat der Windanlagenhersteller Nordex im dritten Quartal weniger Aufträge an Land gezogen. Kunden bestellten 271 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1229 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit sank die bestellte Leistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 28 Prozent. Allerdings lief es schon deutlich besser als in den Monaten April bis Juni. Da hatten Kunden lediglich 888 Megawatt geordert.

Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten dennoch mit Enttäuschung aufgenommen. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate lag die Nordex-Aktie am Morgen fast drei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag.