JPMORGAN belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14195 Pence belassen. Der Essenslieferant habe starke Kennziffern vorgelegt und eine beeindruckende Entwicklung in Großbritannien verzeichnet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick lese sich positiv. Deshalb bleibe die Aktie ein "Top Pick"./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 06:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 06:58 / BST