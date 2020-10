NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 48,29 auf 62,80 Euro angehoben. Der Containermarkt habe sich in den vergangenen Monaten positiv entwickelt, begründete Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine optimistischere Einschätzung der Reederei. Zudem dürfte das Unternehmen auf absehbare Zeit hohe Mittelzuflüsse generieren./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------