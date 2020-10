PUMA SE - Mit Long auf die Lauer legen

Die Aktie befindet sich zudem nicht mehr weit von der oberen Begrenzung des kleinen steigenden Trendkanals entfernt. In diesem Bereich dürfte die Abwärtskorrektur im Aufwärtstrend starten. In der Regel sind Abwärtskorrekturen bei PUMA SE in dem bisherigen Aufwärtstrend etwas unterhalb des 10er-EMA ausgelaufen. Dieser notiert aktuell bei 78,50 Euro. In diesem Bereich bzw. leicht darunter würde sich eine Long-Positionen anbieten.

Trading-Strategie: