USU gewinnt Hausbau-Unternehmen Town & Country im Bereich Kundenservice

Town & Country bietet mit einem breit etablierten Franchise- und Partnernetz Grundstück-Suche, Massivhaus-Bau und Finanzierung aus einer Hand. Entsprechend werden im Kundenservice sowohl die Endkunden, aber auch das Partnernetzwerk beauskunftet. In beiden Fällen ist es erfolgskritisch, die vielfältigen Dienstleistungen zu unterschiedlichen Themen effizient und qualitativ hochwertig durchzuführen, zum Beispiel auch technische Services. Knowledge Center stellt künftig eine rasche, qualitätsgesicherte Beauskunftung der unterschiedlichen Themen sicher und soll zukünftig nicht nur den Kundenservice, sondern auch die Partner direkt mit passgenauem Wissen unterstützen.

"Die Kompetenz von unymira und das integrative Gesamtsystem haben uns von Anfang an überzeugt. Damit sind wir in Zukunft gut gerüstet, um alle Facetten unseres Kundenservice komfortabel abzubilden. So können in unserer Vision später auch die Partner - selbst auf der Baustelle - auf das Wissen zugreifen und direkt Kunden begeistern", so Joachim Boger, Geschäftsführer der Town & Country Kundenservice GmbH.

Die 1977 gegründete USU gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.