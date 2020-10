Die Coronakrise ist wieder mit voller Wucht zurück, fast in allen europäischen Ländern gibt es heute die höchsten Infektionszahlen seit März/April, neue Lockdowns werden immer wahrscheinlicher. Heute ist ein wichtiges Treffen in Berlin zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten anberaumt. Die Aktienmärkte aber verhalten sich wie im Februar: man ignoriert die sich zuspitzende Situation und vertraut ungebrochen auf die Geld-Segnungen der Notenbanken. Auch die US-Wahl scheint kein Anlaß mehr zur Sorge zu sein - blickt man auf den Optionsmarkt und die dort platzierten Wetten (Put-Call-Ratio), so zeigt sich, dass die Investoren derzeit kaum Risiken sehen. Wir sich das rächen - wie einst im März diesen Jahres?

Das Video "Lockdown - und andere Risiken!" sehen Sie hier..