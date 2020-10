FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Henkel nach Eckdaten zum dritten Quartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 99 Euro angehoben. Der Konsumgüterkonzern scheine wieder zurück in die Spur gefunden zu haben, lobte Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für 2021 um 21 Prozent erhöht und liege damit nun um fünf Prozent über der Konsensschätzung./edh/ajx

