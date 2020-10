"Die Kompetenz von unymira und das integrative Gesamtsystem haben uns von Anfang an überzeugt. Damit sind wir in Zukunft gut gerüstet, um alle Facetten unseres Kundenservice komfortabel abzubilden. So können in unserer Vision später auch die Partner - selbst auf der Baustelle - auf das Wissen zugreifen und direkt Kunden begeistern", so Joachim Boger, Geschäftsführer der Town & Country Kundenservice GmbH.

BioNTech könnte profitieren - Johnson&Johnson fällt weiter zurück

Evotec Aktie wieder beliebt - zumindest zwei Investoren ist sie 250 Mio. EUR wert - günstiger Einstieg?

Wacker Chemie investiert in China 100 Mio. USD.

Mutares mit siebtem Zukauf dieses Jahr

Tele Columbus sichert Hamburger Kunden

Hypoport - Volumen steigen weiter kräftig

DIC Asset verzichtet auf Anleihe - "zu schlechte Konditionen"

Fraport muss weiter auf Besserung warten - September brachte Rückschlag - Oktober sollte noch schlimmer...

Gerresheimer trifft die durchschnittlichen Erwartungen - Umsatz geringfügig niedriger, Gewinn um 5 Cent höher auf 0,97 EUR je Aktie

Ceconomy mit Knallermeldung - EBIT übertrifft alle Erwartungen - wesentlich!

H2-Update 12.10.: Ballard wird H2 konkurrenzfähig machen - mit Weichai's Hilfe. So ist der Plan, der klappen könnte.

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Läuft rund bei USU



Wie die Zahlen des zweiten Quartals gezeigt haben: So steigerte USU im zweiten Quartal 2020 den Konzernumsatz nach IFRS um 13,0% gegenüber dem Vorjahr auf 25,9 Mio. Euro (Q2/2019: 22,9 Mio. Euro). Und das bei gleicher Kostenbasis führte zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. So versechsfachte die USU-Gruppe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Berichtsquartal gegenüber dem Vorjahr nahezu auf 3,0 Mio. Euro (Q2/2019: 0,5 Mio. Euro). Inklusive der Abschreibungen von -1,3 Mio. Euro (Q2/2019: -1,2 Mio. Euro) belief sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 1,7 Mio. Euro (Q2/2019: 0,2 Mio. Euro). Das entspricht im Vorjahresvergleich einem EBIT-Anstieg um 844,5%. PROZENTUAL VIELLEICHT ERSCHLAGEND , aber die wichtigste Botschaft bleibt: Der Trend stimmt und man wächst! ZAHLEN AUSFÜHRLICH.

