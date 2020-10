„Haben eine breitgefächerte und gesicherte Projektpipeline in Höhe von 4,3 Mrd. Euro“ – Interview mit PANDION-Chef Reinhold Knodel

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Knodel, Sie sind Gründer und Alleinaktionär eines großen deutschen Projektentwickler für Wohnimmobilien. Erläutern Sie doch kurz Ihren Werdegang und was Sie in den letzten 18 Jahren mit PANDION erreicht haben.

Mit der PANDION AG aus Köln betritt eine neue Emittentin den KMU-Anleihemarkt und begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289YC5) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro. Der jährliche feste Zinssatz der fünfjährigen PANDION-Anleihe soll in der Spanne zwischen 5,50% und 5,75% liegen. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem Unternehmensgründer Reinhold Knodel über die Anleiheemission, seine Erfahrung am Kapitalmarkt sowie über das Geschäftsmodell des Unternehmens gesprochen.

Reinhold Knodel

Reinhold Knodel: Ich habe nach der Schule mit einer Ausbildung zum Zimmermann gestartet, was meine Liebe zum Bauen und zur Architektur begründet. Das Erlernen eines soliden Handwerks vermittelt zudem die Achtung vor der eigenen Leistung. Und einem Zimmermann macht am Bau so schnell niemand etwas vor. Weitere Stationen waren eine Polizeiausbildung und ein BWL-Studium, bevor ich 2002 die PANDION gegründet habe.

Heute sind wir ein bundesweit aktiver und führender Immobilienprojektentwickler und konzentrieren uns auf hochwertige und architektonisch anspruchsvolle Wohnprojekte sowie selektiv Gewerbeprojekte in den deutschen A-Städten. Seit der Gründung vor 18 Jahren haben wir 7.100 Wohneinheiten mit über 300.000 m² Wohnfläche entwickelt, gebaut und verkauft. Wir operieren seit dem ersten Geschäftsjahr profitabel und zählen mit einem aktuellen Projektvolumen von rund 4,3 Mrd. Euro zu den größten Entwicklern in Deutschland.

Anleihen Finder: Was ist das Alleinstellungsmerkmal Ihres Geschäftsmodells bzw. was sind die Stärken der PANDION AG?

„Sind mit insgesamt 36 Immobilienprojekten sehr breit diversifiziert“

Reinhold Knodel: Als einer der wenigen Projektentwickler decken wir die komplette Wertschöpfungskette einer Immobilie ab, was uns beim Grundstücksankauf ebenso zugutekommt wie beim Verkauf der Immobilien. Eine unserer wichtigsten Stärken ist die Entwicklung exitorientierter und marktfähiger Gebäudekonzepte, d.h. wir wissen durch unseren unternehmensinternen Vertrieb genau, wie ein Gebäude bzw. eine Wohnung konzipiert sein muss, um eine hohe Kundenzufriedenheit und gute Erträge zu erzielen und gleichzeitig unseren architektonischen Ansprüchen gerecht zu werden.