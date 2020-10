Die zweite Corona-Welle hinterlässt Spuren an den Märkten

Vorgestern Abend bekam ich eine kurze und knappe Nachricht aus dem Stockstreet-Team: „Sind die Märkte eigentlich total wahnsinnig?“ Meine Antwort lautete: „Ja, irgendwie scheinen die schon wieder in eine Übertreibung zu gehen. Und wieder sind es die Technologie-Aktien, wie vor der ABC-Korrektur. Ist auch irgendwie logisch – zweite Welle der Pandemie.“

Aktienmärkte zurück im Technologie-Hype

Zum Zeitpunkt dieses kurzen Dialogs hatte der Nasdaq 100 im Future-Handel vorgestern im Maximum ca. 4 % zugelegt. Der S&P 500 kam derweil mit rund +2 % auf die Hälfte. Und der Dow Jones schaffte mit einem Plus von etwa 1 % wiederrum nur etwa halb so viel wie der S&P 500. Es zeichnete sich also kurzfristig sehr klar ab, dass die Anleger wieder verstärkt zu Technologietiteln griffen.

Heute bestätigte sich dieses Bild. Der Nasdaq 100 notierte zum Handelsbeginn in den USA mit 0,4 % im Gewinn, während der S&P 500 zeitgleich leicht (-0,1 %) und der Dow Jones etwas stärker (-0,25 %) schwächelten.