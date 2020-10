MERKUR PRIVATBANK setzt starkes Wachstum im 3. Quartal fort

Steigerung des Ergebnisses der normalen Geschäftstätigkeit um 49,1 % / Risikovorsorge erneut erhöht



München, 14. Oktober 2020 - Die MERKUR PRIVATBANK hat das 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres erneut mit einer deutlichen Ergebnissteigerung abgeschlossen und setzt ihren Wachstumskurs weiter fort. Zum 30. September 2020 lag das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit bei 11,8 Mio. EUR, ein Zuwachs um 49,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Bank nutzt ihre gute Ertragslage auch dazu, sich frühzeitig gegen eventuelle künftige Risiken im Kontext der Corona-Krise abzusichern. So hat die MERKUR PRIVATBANK ihre Risikovorsorge ein weiteres Mal auf aktuell 5,1 Mio. EUR erhöht (Vorjahr: 880 TEUR). Hinzu kommen 2,8 Mio. EUR als Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340g Handelsgesetzbuch.

In den Geschäftsbereichen tragen sowohl die Finanzierung als auch die Vermögensanlage zum sehr guten Ergebnis bei. Zins- und Provisionsüberschuss sind erneut deutlich gestiegen. Bei der Finanzierung liegt das Geschäft mit mittelständischen Leasinggesellschaften über den Erwartungen. Im Bereich Bauträgerkunden konnte bei einer unverändert guten Marktlage der Kreditbestand nochmals ausgebaut werden. "Die MERKUR PRIVATBANK richtet sich ganz gezielt an Kunden mit den Ansprüchen eines Unternehmers. Das anhaltende Vertrauen unserer wachsenden Kundschaft besonders in der Krise bestätigt uns in diesem Ansatz des einzigartigen unternehmerischen Bankings", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.