VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster ASML will im kommenden Jahr trotz der Coronavirus-Pandemie weiter wachsen und blickt optimistisch nach vorn. Demnach erwartet das Schwergewicht aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 für 2021 eine Umsatzsteigerung im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, wie es am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mitteilte. Zwar verwies ASML-Chef Peter Wennink auf anhaltende Unsicherheiten, geht aber davon aus, dass Zukunftstrends wie die neue 5G-Mobilfunktechnik oder Künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie weiter anschieben.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten schlecht an. Die ASML-Aktie verlor an der Börse in Amsterdam kurz nach Handelsbeginn 2,24 Prozent auf 336,55 Euro. Im laufenden Jahr haben die Titel jedoch rund 27 Prozent gewonnen, auf längere Sicht sieht es noch bedeutend besser aus. So summiert sich das Plus in den zurückliegenden fünf Jahren auf rund 350 Prozent.