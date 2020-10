ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit positiv evaluiert Frankfurt am Main (ots) -



- ZEW-Analyse belegt positive Wirkung des KfW-/BMWi-Förderangebots - Öffentliche Mittel werden effizient eingesetzt

- Wichtiger Baustein im Portfolio der Innovationsförderung in Deutschland

Zu den zentralen Hemmnissen der Innovationstätigkeit im deutschen Mittelstand zählen hohe Kosten, wirtschaftliche Risiken und Finanzierungsschwierigkeiten. Als Förderbank ist die KfW daher hier aktiv und stellt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Angebote bereit, die mithelfen, dass Innovationsvorhaben nicht an einem mangelnden Kreditzugang scheitern. Mit ihrem ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit fördert sie seit Mitte des Jahres 2017 mittelständische Unternehmen, die in Digitalisierung oder in innovative Produkte und Prozesse investieren mit zinsgünstigen Darlehen, hoher anteiliger Risikoübernahme und seit Februar 2020 auch mit Förderzuschüssen. Die Wirksamkeit dieses Förderprodukts hat die KfW für den Zeitraum vom Programmstart bis zum Jahresende 2019 durch das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) extern evaluieren lassen. Die Ergebnisse sind erfreulich: Der ERP- Digitalisierungs- und Innovationskredit trägt dazu bei, die Innovationspotenziale mittelständischer Unternehmen in Wachstum umzusetzen. Die öffentlichen Mittel werden effizient eingesetzt.