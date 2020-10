Cryptology Asset Group PLC: Prospektbilligung der Cryptology Asset Group p.l.c.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER SONSTIGEN RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. SONSTIGE BESCHRÄNKUNGEN BESTEHEN. DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG SIND ZU BEACHTEN.

Prospektbilligung der Cryptology Asset Group p.l.c. - Upgrade in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf angestrebt

- Verstärkte Außenwirkung von Cryptology und verbesserter Zugang zu internationalen Investoren

- Untermauert Cryptology's Bestreben, Europas führender Investor in Krypto- und Blockchain-basierter Geschäftsmodelle zu werden

- Einbeziehung in den XETRA-Handel

Sliema, Malta, 13. Oktober 2020 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin hat heute einen Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Einbeziehung sämtlicher Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c. ("Cryptology", Gesellschaft) zum Handel im Primärmarkt des Freiverkehrs an der Börse Düsseldorf gebilligt. Das Upgrade wird heute im Laufe des Tages beantragt. Derzeit werden die Aktien der Gesellschaft im allgemeinen Freiverkehr an der Börse Düsseldorf gehandelt. Der erste Handelstag im Primärmarkt an der Börse Düsseldorf wird voraussichtlich der 20. Oktober 2020 sein.

Nach dem geplanten Upgrade in den Primärmarkt strebt die Cryptology auch die Aufnahme einer Notiz der Cryptology-Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und die Einbeziehung in den XETRA-Handel der Deutschen Börse an. Cryptology ist davon überzeugt, dass hierdurch das unternehmerische Profil geschärft und somit die Außenwirkung deutlich gestärkt werden wird. Darüber hinaus wird das Upgrade den Zugang zu internationalen Investoren erleichtern und die Aktionärsbasis weiter diversifizieren.