^ DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Fusionen & Übernahmen Pressemitteilung - Auf Wachstumskurs: Zukunftssicherung und nachhaltiges Wachstum: VR Equitypartner beteiligt sich an Kunststoffspritzguss-Spezialisten DITTRICH + CO

Pressemitteilung - Auf Wachstumskurs: Zukunftssicherung und nachhaltiges Wachstum: VR Equitypartner beteiligt sich an Kunststoffspritzguss-Spezialisten DITTRICH + CO

14.10.2020 / 10:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Auf Wachstumskurs



Zukunftssicherung und nachhaltiges Wachstum: VR Equitypartner beteiligt sich an Kunststoffspritzguss-Spezialisten DITTRICH + CO



Frankfurt am Main / Schwabmünchen, 14. Oktober 2020 - Das Beteiligungsunternehmen VR Equitypartner übernimmt einen signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen DITTRICH + CO ("DICO"), um den Wachstumskurs des bayerischen Spezialisten für Kunststoffspritzguss nachhaltig zu stützen. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter bleiben im Zuge der Transaktion beteiligt und erweitern die operative Führung des Unternehmens um den bisherigen technischen Vertriebsleiter Manfred März, der ebenfalls Anteile erwerben wird. Damit wird auch perspektivisch die Nachfolge bei DICO vorbereitet. Die Transaktion soll Ende Oktober 2020 abgeschlossen sein.



Die DITTRICH + Co GmbH & Co KG aus Schwabmünchen in der Nähe von Augsburg ist ein familiengeführter Spezialanbieter für Werkzeugbau und Spritzgussteile mit knapp 100 Mitarbeitern, der in seinen Kernbereichen europaweit zu den führenden Unternehmen zählt. Das Unternehmen wurde 1958 von Rudolf Dittrich und Peter Muschak gegründet, ist seit 1995 in zweiter Generation in den Händen von Armin Dittrich und Andreas Muschak und wächst seit Jahren stetig. Das Leistungsportfolio von DICO erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigung technisch anspruchsvoller Produkte: Kunststoffspritzguss (Thermoplasten und auch moderne Verbundwerkstoffe), Konstruktion, Werkzeugbau, Serienfertigung, Veredelung und Montage. Der klare Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität, Diversifizierung und Kundennutzen der Produkte und Dienstleistungen führt dazu, dass DICO oft frühzeitig in die Prozesse der Kunden integriert wird.