Pressemitteilung - Auf Wachstumskurs: Zukunftssicherung und nachhaltiges Wachstum: VR Equitypartner beteiligt sich an Kunststoffspritzguss-Spezialisten DITTRICH + CO

PRESSEMITTEILUNGAuf WachstumskursDie DITTRICH + Co GmbH & Co KG aus Schwabmünchen in der Nähe von Augsburg ist ein familiengeführter Spezialanbieter für Werkzeugbau und Spritzgussteile mit knapp 100 Mitarbeitern, der in seinen Kernbereichen europaweit zu den führenden Unternehmen zählt. Das Unternehmen wurde 1958 von Rudolf Dittrich und Peter Muschak gegründet, ist seit 1995 in zweiter Generation in den Händen von Armin Dittrich und Andreas Muschak und wächst seit Jahren stetig. Das Leistungsportfolio von DICO erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Fertigung technisch anspruchsvoller Produkte: Kunststoffspritzguss (Thermoplasten und auch moderne Verbundwerkstoffe), Konstruktion, Werkzeugbau, Serienfertigung, Veredelung und Montage. Der klare Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität, Diversifizierung und Kundennutzen der Produkte und Dienstleistungen führt dazu, dass DICO oft frühzeitig in die Prozesse der Kunden integriert wird.