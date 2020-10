Fosterville South verschiebt Datum der Jahreshauptversammlung auf den 13. November

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 13. Oktober 2020 – Fosterville South Exploration Ltd. („Fosterville South“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:FSX – WKN:A2P2JF – FWB:4TU) mit Update zur jährlichen Haupt- und Sonderhauptversammlung:

Die für den 16. Oktober 2020 anberaumte Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung von Fosterville South Exploration Ltd., auf der unter anderem ein Sonderbeschluss in Bezug auf eine Vereinbarung geprüft und ggf. genehmigt werden soll, der zufolge das Unternehmen seine beiden Grundstücke Avoca und Timor in ein neu an der Börse notiertes Unternehmen ausgliedern wird, wurde auf den 13. November 2020 um 9:30 Uhr PT verschoben.

Vorbehaltlich der Einholung der endgültigen Genehmigung durch das Gericht im Anschluss an die Versammlung erwartet das Unternehmen, dass das Datum des Inkrafttretens der Vereinbarung ungefähr fünf Werktage nach Erhalt der endgültigen Genehmigung durch das Gericht sein wird. Im Anschluss an das Treffen wird das Unternehmen eine Pressemitteilung herausgeben, in der die Aktionäre über das Datum des Inkrafttretens informiert werden.

Die Versammlung wurde aufgrund der Zeit, die benötigt wird, um die notwendigen Genehmigungen für die Transaktion zu erhalten, einschließlich der vorläufigen Genehmigung des Gerichts in Bezug auf die Vereinbarung und den Versand der entsprechenden Materialien für die Versammlung an die Aktionäre, verschoben.

Der Chief Executive Officer von Fosterville South Exploration, Bryan Slusarchuk, erklärte dazu: "Es war eine bewusste Entscheidung, die Vorteile unseres First-Mover-Status in diesem neuen Explorationsboom in Victoria direkt an die Aktionäre von Fosterville South Exploration weiterzugeben. Wir freuen uns, dass wir nun ein endgültiges Datum für die Hauptversammlung festgelegt haben, um dort die Genehmigung für die Ausgliederung unserer Projekte Avoca und Timor zu erhalten. Fosterville South verfügt derzeit über etwa 28,3 Millionen Dollar in Barreserven, was aufgrund von Warrant-Ausübungen mehr ist, als wir zu Beginn unserer laufenden Explorationsbemühungen hatten. Wir führen derzeit Bohrungen bei Golden Mountain durch, wo bisher hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Zudem streben wir den baldigen Bohrbeginn bei unserem Lauriston-Projekt an und haben nun einen festen Termin für die Jahreshauptversammlung, um unsere Spin-Off-Transaktion für Avoca und Timor zu bestätigen".