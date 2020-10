Kann die Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der in den vergangenen Monaten erlittenen Verluste aufholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) konnte sich von ihrem langjährigen Tiefstand vom 18. März 2020 bei 92,92 Euro bis zum 22. Juli 2020, als die Aktie bei 170,15 Euro ihr Allzeithoch verzeichnete, eindrucksvoll und vor allem schnell nach oben hin absetzen. Obwohl sich die rege Handelstätigkeit wegen der gestiegenen Unsicherheit positiv auf die Gewinnzahlen der Deutsche Börse auswirkte, geriet der Aktienkurs wegen der Befürchtung, das Gewinnwachstum nicht im Tempo der Vormonate beibehalten zu können, unter Druck. Seit ihrem Allzeithoch bröckelte die Aktie innerhalb der vergangenen drei Monate um 14 Prozent auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 146 Euro ab.