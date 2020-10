Köln (ots) - Veränderung im Testwagenteam der Ford-Werke GmbH: Dolores Hemmer

(39), seit 2016 für die Ford-Testfahrzeuge einschließlich der Terminvergabe

zuständig, verabschiedet sich Anfang November in den gesetzlichen Mutterschutz.

Ihre Aufgaben übernimmt Melanie Spurk (36), die zuvor als Koordinatorin für

Öffentlichkeitsarbeit und Eventplanung im PR-Team von Ford Europa vor allem süd-

und osteuropäische Journalisten betreute.



Melanie Spurk gehört Ford seit dem Jahr 2000 an, wo sie auch ihre

Berufsausbildung zur Spezialistin für Lagerlogistik erfolgreich abgeschlossen

hat. Nach Stationen im Ford-Werk Saarlouis/Saarland wechselte sie 2014 in die

Ford Europa-Pressestelle nach Köln-Niehl. Melanie Spurk berichtet künftig an

Isfried Hennen, Leiter Produktkommunikation der Ford-Werke GmbH.









Telefon: 0221-9017529



E-Mail: mailto:mspurk@ford.com



Bitte nutzen Sie für Ihre Testwagenanfragen auch künftig den generischen Link

mailto:testauto@ford.com .



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter

mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis

und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung

im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.

Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .



Pressekontakt:



Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

0221/90-17518

mailto:ihennen1@ford.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4733506

OTS: Ford-Werke GmbH





