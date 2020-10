Zilliant lädt Führungskräfte ein, B2B-Pricing und -Vertrieb bei MindShare 2020 neu zu überdenken, neu zu definieren und neu zu gestalten

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Die Teilnehmer dieser globalen, virtuellenVeranstaltung werden flexible, dynamische und KI-gesteuerte Preis- undVerkaufslösungen in Aktion sehen und sie werden erfahren, wie UnternehmenChancen ergreifen können im Lichte der aktuellen Disruption.https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943413-1&h=3009167119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2943413-1%26h%3D750626442%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2943413-1%2526h%253D3038690417%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.zilliant.com%25252F%2526a%253DZilliant%26a%3DZilliant&a=Zilliant , der Branchenführer fürintelligente B2B-Preisoptimierung, Preismanagement undVertriebsführungssoftware, gab heute bekannt, dass MindShare 2020: Einvirtuelles Event (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2943413-1&h=4038721399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2943413-1%26h%3D1614663516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2943413-1%2526h%253D1249073807%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.zilliant.com%25252Fmindshare-2020%25252F%2526a%253DMindShare%252B2020%25253A%252BA%252BVirtual%252BEvent%26a%3DMindShare%2B2020%253A%2BEin%2Bvirtuelles%2BEvent&a=MindShare+2020%3A+Ein+virtuelles+Event) allen globalenWirtschaftsführern offen steht, die neue Wege für ein langfristiges profitablesWachstum suchen.Die kostenlose dreitägige Veranstaltung, die für den 27., 28. und 29. Oktobergeplant ist, konzentriert sich auf die Bereitstellung praktischer, umsetzbarerStrategien, die die Unternehmen in die Lage versetzen können, sich Schritt fürSchritt zu wandeln, um Chancen zu ergreifen. Die Kundensitzungen umfassenfolgende Themen:- Ein Distributor für elektronische Produkte wird erklären, wie das Unternehmenseine Vertriebsmitarbeiter mit Verkaufs-Chancen ausstattet, um bessere Preis-und Vertriebsentscheidungen zu treffen und produktivere Gespräche mit Kundenzu führen, wobei es in einem komplexen, äußerst wettbewerbsintensiven Marktoperiert.- Ein Kunststoffdistributor wird erörtern, wie das Unternehmen diePreisfestsetzung, -ausführung und -überwachung neu gestaltet hat, um diekommerziellen Prozesse inmitten einer hochkomplexen Preis- undVerkaufsumgebung zu verändern.- Ein Lebensmittelproduzent wird erläutern, wie er sein Preisoptimierungsmodellin einem rohstoffbasierten Geschäft mit kreativer Preiskalkulation und einemflexiblen, wertgebundenen Segmentierungsansatz zur Verbesserung derUnternehmensleistung entwickelt hat.