14.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) 's Aktie ist in den letzten 14 Tagen schön gestiegen und scheint jetzt auf neue Impulse zu warten und richtungslos - am 06.11.2020 wird Ballard Power seine Bücher öffnen, gerade mitgeteilt. Üblicherweise gibt das Unternehmen bei Vorlage der Quartalszahlen auch einen Überblick über den Stand der diversen Projekte, Kooperationen, technologische entwicklungen und Leuchtturmorders (Live-Teilnahme möglich, Zugangsdaten werdne wir rechtzeitig veröffentlichen, 11:00 Ostküstenzeit am 06.11.). Gerade in diesem Jahr haben wir gesehen, dass Quartalsergebnisse und deren Präsentation sowohl zu Kursauschlägen nach oben, wie auch anch unten führen können: Nel und Plug Power als aktuellste Beispiele aus der letzten Quartalssaison seien genannt.

