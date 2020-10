Selten legte ein defensiver Wert wie die Deutsche Post innerhalb von sieben Monaten um knapp 120 Prozent an Wert zu, dieses Kunststückchen ist dem Unternehmen jedoch gelungen. Zeitgleich hat sich die Aktie über die Höchststände aus Ende 2017 von 41,36 Euro in dieser Woche aufwärts begeben und scheint die Gewinne weiter ausbauen zu wollen. Für ein Folgekaufsignal muss die Bestätigung mindestens per Wochenschlusskurs untermauert werden. Endlos wird die Rallye ohnehin in dieser Form nicht weitergehen können, schon bald sollten Investoren mit einer ausgedehnten Konsolidierung rechnen. Dies wird am übergeordneten Kaufsignal jedoch nur wenig ändern, vielmehr können Rücksetzer für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

Weihnachtsgeschäft im Fokus

Kurzfristig besitzt das Wertpapier der Deutschen Post Aufwärtspotenzial in den Bereich von 43,55 Euro. Von dort aus könnte es in eine zwischengeschaltete Konsolidierung gehen, die sogar auf 40,00 Euro abwärts reichen könnte. Übergeordnete Ziele lassen sich jetzt nur noch mathematisch bestimmen und liegen bei 49,71 Euro. Bis zum Zieleinlauf sollten jedoch einige Monate vergehen, womit diese Handelsidee auf mittel- bis langfristiger Basis einzuordnen ist. Als gehebeltes Long-Instrument kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN SB8S0R zurückgegriffen werden. Sollte das Wertpapier der Deutschen Post jedoch unter die markante Unterstützungszone von 38,00 Euro abrutschen, käme dies einem Verkaufssignal gleich, Abschläge auf 35,00 Euro wären einzuplanen. Darunter könnte nur noch der Support bei 31,15 Euro für Stabilität sorgen.