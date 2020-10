Bayers Pharmasparte meldet Ergebnisse eine klinischen Phase-3-Studie mit Copanlisib: Das Medikament hat in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierten indolenten Non-Hodgkin-Lymphomen in der Studie eine signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens gezeigt. Damit konnte das Medikament den primären Endpunkt der Studie erreichen, wie Bayer am Mittwoch mitteilt. „Die in der Studie beobachtete Sicherheit ...