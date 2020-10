Google erstmals Arbeitgeber Nummer 1 bei jungen Wirtschaftswissenschaftlern / Arbeitgeberrankings von Universum zeigen attraktivste Unternehmen für junge Berufstätige

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin/Düsseldorf (ots) - Mit Google steht in diesem Jahr erstmals einIT-Unternehmen an der Spitze der Rankings der attraktivsten Arbeitgeber jungerBerufstätiger mit einem Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften. In denvergangenen zehn Jahren war diese Position ausnahmslos Automobilunternehmenvorbehalten. Porsche behauptet sich auf dem zweiten Platz und ist damit alseinziger Automobilhersteller unter den Top 3 vertreten. Lufthansa Group folgtauf dem dritten Platz. Insgesamt verliert die Automobilbranche bei YoungProfessionals aus allen Fachbereichen erstmals spürbar an Beliebtheit. Zu diesemErgebnis kommt der aktuelle Young Professional Survey 2020 von Universum*, aufdem die jährlich erstellten Rankings der attraktivsten Arbeitgeber basieren. DieEmployer-Branding-Beratung, die zur StepStone Gruppe gehört, hat dafür in diesemJahr insgesamt 14.220 junge Berufstätige in Deutschland befragt."Die negative Berichterstattung über die Automobilunternehmen spiegelte sichbislang kaum in den Arbeitgeberrankings der Young Professionals wider. Das hatsich im aktuellen Ranking geändert. Lediglich Porsche kann sich dem Trendentziehen. Vieles spricht dafür, dass die Automobilindustrie im Umbruch steckt,der durch die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie nochverstärkt und beschleunigt wird", kommentiert Tina Smetana, Country ManagerGermany bei Universum, die Rankings.Forschungsunternehmen gewinnen an Beliebtheit bei NaturwissenschaftlernAuch junge Berufstätige mit einem Abschluss in IT/Informatik möchten am liebstenbei Google arbeiten. Das Unternehmen kann seinen ersten Platz verteidigen. MitMicrosoft weiterhin auf dem zweiten und Apple neu auf dem dritten Rang stehen indiesem Fachbereich ausschließlich IT-Unternehmen an der Spitze des Rankings. Fürjunge Ingenieure sind dagegen auch in diesem Jahr Automobilhersteller dieattraktivsten Arbeitgeber. Auf dem ersten Platz rangiert Porsche, gefolgt vonder BMW Group. Audi und Daimler/Mercedes-Benz teilen sich den dritten Rang.Allerdings müssen alle vier Unternehmen einen Verlust an Prozentpunktenhinnehmen. An Beliebtheit gewonnen haben dagegen Forschungsunternehmen: ImRanking der attraktivsten Arbeitgeber der Naturwissenschaftler klettert dieFraunhofer-Gesellschaft in diesem Jahr vier Plätze nach oben an die Spitze,gefolgt von der Max-Planck-Gesellschaft, die fünf Plätze aufsteigt. Auf Platz 3folgt Roche.Arbeitsplatz der Zukunft bietet Chance, sich im Wettbewerb abzuhebenFachübergreifend hat sich die Anzahl der Arbeitgeber, die Young Professionalsfür einen späteren Job in Betracht ziehen, in den vergangenen fünf Jahren