Pfaff - Vorstandsänderung

Der Nähmaschinenhersteller Pfaff AG hat Michael Jordan als Nachfolger für Phillip Watson in den Vorstand berufen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Ad Hoc Meldung mit.

Die Bereichsleiter Jim Davidson, Bereichsleiter Finanzen, Rainer Moser (Vertrieb und Marketing Haushaltsnähmaschinen) und Friedrich Schwarzer (Technik, Entwicklung, Einkauf und Produktion) seinen in ihren Funktionen zu stellvertretenden Vorstandsmitliedern ernannt worden, teilte das Unternehmen weiter mit. Norbert Obry bleibe Vorstandssprecher.

Pfaff notiert in Frankfurt aktuell bei 1,80 (-0,06) Euro.

Pfaff