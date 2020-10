---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



HPS Home Power Solutions gibt erstes Closing einer Wachstumsfinanzierung bekannt und plant Crowdfunding



- Finanzierungsrunde von bis zu 20 Mio. EUR geplant



- Bestehende Gesellschafter stellen frisches Kapital in Höhe von 11 Mio. EUR bereit



- Beteiligungsmöglichkeit für Privatinvestoren über Crowdfunding auf der GLS Crowd



- Mittel werden für Scale up, Marketing und Vertrieb von picea verwendet

Berlin, 14. Oktober 2020 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger und CO2 freier Energie erfüllt, hat heute eine Finanzierungsrunde in Höhe von bis zu 20 Mio. EUR angekündigt und in einem ersten Schritt wurden bereits über 11 Mio.EUR an Kapital aus dem bestehenden Gesellschafterkreis eingeworben.



Über das eingeworbene Kapital im Gesellschafterkreis hinaus, wird es auch für außenstehende Privatpersonen zeitnah möglich sein, sich über ein Crowdfunding auf der von der GLS Bank initiierten Plattform GLS Crowd an der Erfolgsgeschichte von HPS zu beteiligen. Weitere Details finden Sie unter folgendem Link, wo sich Interessenten darüber hinaus zum Newsletter GLS Crowd anmelden können.



Mit dem frischen Kapital plant die Gesellschaft Unternehmensaufbau, Marketing und Vertrieb von picea zu skalieren.



"Wir freuen uns über die signifikante Finanzierungszusage unserer Gesellschafter, das Vertrauen in unser Produkt picea und das HPS Team. Die Finanzierung unseres Wachstumsunternehmens ist in diesen Zeiten ein entschlossenes Bekenntnis zur Energiewende", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer der HPS. "Als einen weiteren Finanzierungsbaustein, planen wir mit unserem Partner, der GLS Crowd, sehr zeitnah ein Crowdfunding. Mit dem Crowdfunding wird es externen Privatinvestoren, Partnern und Kunden ermöglicht, HPS auf seinem weiteren Weg zu begleiten und an einer spannenden Wachstumsstory aus dem Wasserstoffmarkt teilzuhaben."