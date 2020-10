Jeder zweite Beschäftigte würde für attraktive Benefits auf Gehalt verzichten

Frankfurt (ots) - Zu den Top 3 der Benefits-Bereiche, die Mitarbeitenden wichtig

sind, gehören Weiterbildung, flexibles Arbeiten und Gesundheit. Knapp jeder

zweite Beschäftigte würde für ein attraktives Benefits-Paket auf einen Teil des

Grundgehalts verzichten. Unter den Jüngeren (18-39 Jahre) sind sogar mehr als 60

Prozent zu einem Verzicht bereit, wenn sie dafür attraktive Nebenleistungen

erhalten. Das geht aus der Mercer-Studie "Benefits & Wellbeing 2020+: Was

Mitarbeitende wollen" hervor, die gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut

Toluna im Sommer 2020 durchgeführt wurde. Dabei wurden deutschlandweit 1.000

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Alter von 18 bis 67 Jahren befragt.



Mitarbeitende wünschen sich flexible Benefits für ihre individuelle

Lebenssituation





Die Möglichkeit, Benefits nach individuellen Bedürfnissen auszuwählen und dieseAuswahl im Zeitverlauf regelmäßig zu verändern, ist ein zunehmender Wunsch fastaller Mitarbeitenden: 72 Prozent finden inhaltliche und 82 Prozent zeitlicheFlexibilität bei den Benefits wichtig. Die Mehrheit der Arbeitgeber kommt diesemWunsch laut Befragten bisher allerdings noch nicht nach, denn nur 12 Prozentgeben an, ihre Unternehmen gewähren ihnen komplette inhaltliche und 17 Prozentzeitliche Flexibilität. Darüber hinaus können lediglich 17 Prozent derMitarbeitenden über eine Plattform oder App sowohl innerhalb als auch außerhalbdes Unternehmens auf ihre Nebenleistungen zugreifen."Gerade in Krisenzeiten wie diesen, in denen viele Mitarbeitende im Home-Officearbeiten oder in Kurzarbeit sind, stellen Benefits-Portale, auf dieMitarbeitende von überall zugreifen können, ein hilfreiches Mittel dar, um mitden Beschäftigten in Kontakt zu bleiben", erklärt Eva Lawless, Head of BenefitTransformation bei Mercer in Deutschland.Unternehmen bieten vor allem historisch gewachsene Benefits-AngeboteUm der Mitarbeiterperspektive auf das Thema Benefits Erkenntnisse ausUnternehmenssicht gegenüberstellen und mögliche Diskrepanzen feststellen zukönnen, hat Mercer zudem gemeinsam mit der Henkel AG & Co. KGaA Unternehmenbefragt. An der Studie "Benefits & Wellbeing 2020+: Was Unternehmen bieten"nahmen 130 Organisationen aus verschiedenen Branchen teil und gaben Einblicke inihre Benefits-Programme. Anhand von vier Wellbeing-Kategorien - Financial,Physical, Social und Emotional Wellbeing - zeigten sich jeweils die Top 3 der amhäufigsten angebotenen Benefits:Financial WellbeingBetriebliche Altersversorgung (94%)Entgeltumwandlung (84%)Sonderzahlungen für bestimmte Lebensumstände (82%)