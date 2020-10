WARBURG RESEARCH belässt Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE vor Zahlen von 81 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Sportartikelhersteller sei mit einem prozentual zweistelligen Wachstum im dritten Quartal zu rechnen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte liegt mit seinen Schätzungen deutlich über den Markterwartungen, die nun steigen sollten. Für das Gesamtjahr habe der Markt etwa beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) noch 25 Prozent Luft nach oben./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. PUMA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de