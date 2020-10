Der Hedgefonds Elliott hat dem Hersteller von 3D- Druckern bislang kein Glück gebracht. Erst torpedierte der aktivistische Investor die Übernahme durch General Electric und seither mischt sich der Hedgefonds, hinter dem der amerikanische Milliardär Paul Singer steht, bei SLM Solu-tions kräftig ein. Sowohl im Vorstand wie auch im Aufsichtsrat kam es zu einem munteren Stühlerücken. Der Aktie tat das überhaupt nicht gut, sondern verlor einen großen Teil ihres Werts. Gegenüber dem Top im Dezember 2017 (49 Euro) bis zum Tief im Corona-Crash (5,50 Euro) ist die Notiz um nahezu 90% abgestürzt. Das hängt auch damit zusammen, daß die Nordlichter die Anleger mit ständigen Gewinnwarnungen ärgerten. Auch ist der 3D-Druck-Hype vor einigen Jahren verflogen. Auguren prophezeiten stürmisches Wachstum und eine Revolution der Fertigungsmethoden. Doch in der Realität wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Statt der in Aussicht gestellten Vervielfachung ist der Umsatz 2019 von 72 auf 49 Euro geschrumpft. Die Gewinnzone ist nicht in Sicht. Doch seit dem Corona-Tief befindet sich die Aktie im Aufwind. Aktuell 11,36 Euro. Trotz Pandemie kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um 90% (!) auf 31 Millionen, während sich das operative Ergebnis (Ebitda) auf minus 6 Millionen stark verbesserte. Im ersten Semester 2019 gingen noch 18,9 Millionen über die Wupper. Ein Restrukturierungsprogramm trägt ganz maßgeblich zu dem sich abzeichnenden turnaround bei. Für das gesamte Geschäftsjahr 2020 stellt Vorstandschef Medda Hadjar einen Anstieg der Erlöse um mindestens 20% in Aussicht, das operative Ergebnis soll sich von minus 26 Millionen auf minus 13 bis minus 18 Millionen vermindern. Für November kündigt der CEO die Vorstellung einer neuen Maschinengeneration an. Der Unternehmenslenker glaubt, daß die neuen Drucker „bahnbrechend für die gesamte metallbasierende Additive Fertigungsindustrie“ seien. Das schürt Phantasie. Auch der 3D-Druck übt auf Menschen nach wie vor eine Faszination aus. So soll sich Tesla-Chef Elon Musk für die Additive Fertigung begeistern und immer mehr 3D-Drucker in der Autoproduktion einsetzen, zur Zeit hauptsächlich für die Herstellung von Werkzeugen. Für die Massenproduktion sind 3D-Drucker allerdings meistens noch zu teuer und langsamer als traditionelle Produktionsmethoden wie etwa Gußverfahren oder das Fräsen. SLM bringt einen Börsenwert von 245 Millionen auf die Waage. Gut vierfacher Umsatz. Nicht billig, reflektiert aber die technologische Spitzenstellung. Elliott hält 28% der Aktien, ein weiterer Hedgefonds, ENA Opportunity Master Fund, besitzt 20%. Fazit: Technologisch erste Sahne. Der turnaround rückt näher. Die Aktie ist ein spekulativer Kauf.