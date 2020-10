HAGEN (dpa-AFX) - Das Bahnunternehmen Abellio will den Betrieb in Deutschland trotz roter Zahlen weiterführen. Nachdem ein Manager in einem Interview Überlegungen zum Ausstieg aus Deutschland angestellt hatte, sagte eine Abellio-Sprecherin in Hagen auf Anfrage: "Abellio wird seinen langfristig eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen nach bestem Wissen und Gewissen nachkommen."

Zugleich verwies sie aber auf hohe Kosten: Durch Bauarbeiten seien Schienenersatzverkehr, erhöhte Zahlungen wegen geringerer Pünktlichkeit und mehr Personal in der Planung nötig. Die Situation sei für alle Eisenbahnunternehmen im Nahverkehr "aktuell sehr herausfordernd".