Gröschls Mittwochskommentar: 42/2020

So, nun passt endlich auch das Wetter zur allgemeinen Gesamtsituation, zumindest hier im Osten Österreichs. Na wenigstens fällt es dann nicht mehr so schwer sich im täglichen Hamsterrad zu bewegen, das seuchenbedingt leider auch nicht mehr Abwechslung erfahren hat. Tatsächlich ist es wahrscheinlich für sehr viele so, dass die ganze G´schicht deutlich weniger dimensional geworden ist als sie früher mal war. Waren wir – wobei ich hier natürlich nur für eine nicht repräsentative Stichprobe schreibe – anfänglich mit der neuen Ruhe und Introvertion (;-)) unter Umständen nicht ganz unglücklich, fängt´s jetzt langsam ein bisserl an zu jucken. Ja – und ich hätte noch vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten, dass ich das mal sage/schreibe – die Welt da draußen geht mir ab. Die Interaktion mit Branchenkollegen, abseits vom tatsächlichen G´schäft, außerhalb des eigenen, geographischen und persönlichen Feedbackraums, oder einfach das Gefühl, das man aufnimmt, wenn man in zB London durch die City geht, geht mir ab.

Aber sei´s drum, anscheinend muss es, wenn man sich so umblickt, nochmal schlimmer werden, bevor es besser werden kann. Viele europäische Staaten kommen offensichtlich ohne zumindest partielle Lock-Downs nicht aus. Man darf also durchaus gespannt sein wie´s weitergeht. Positiv zu bemerken ist bei der ganzen G´schicht, dass wir inzwischen alle durchaus recht firme Pharma-Analysten abgeben würden. Klinische Trails, Phase I, II, III, Vektor-Impfstoffe, RNA Proteine etc – You know what I mean. :-) Im Laufe der Zeit lernt man also so einiges. Im Jahr 2008 zum Beispiel, als das Öl bei rund 140 USD zu stehen kam, waren wir plötzlich alle informiert darüber, was ein Crack Spread ist, welche Öl-Sorten es gibt und wo die kanadischen Öl-Sande ihren Break-Even haben. Naja, und von da an ging´s bergab…

Ob das vermeintlich breite Allgemeinwissen allerdings wieder als Indikator für ein Secular-Short reicht, müssen wir diesmal aus augenscheinlichen Gründen dahin gestellt lassen. Wobei sicher ist, alle Pharmaunternehmen, die da jetzt so vor sich hinforschen werden es wohl nicht schaffen, aus der Angelegenheit nachhaltigen Profit zu schlagen. Es gab da mal ein Leiberl (T-Shirt ;-)) von No fear, wo drauf gestanden ist Second Place is First Loser! – Ein universell geltendes Spruchweistum, wie ich meine. ;-) Wobei, ganz stimmt das natürlich nicht, weil es zum Beispiel im Tech-Bereich alle paar Jahre wieder dazu kommt, dass 17 unterschiedliche Unternehmen mit den gleichen Ideen, ohne auch nur die Aussicht auf einen Schilling Profit, massiv viel Geld einsammeln bzw. zu – eigentlich nicht berechenbaren – völlig realitätsfernen Multiples handeln. Die Gier ist halt ein Hund…