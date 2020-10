Cloudflare kündigt Cloudflare One an, eine Plattform zur Vernetzung und Sicherung von Unternehmen und Remote-Teams überall und auf jedem Gerät

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit für ein besseres Internet, veröffentlichte heute Cloudflare One, eine umfassende, Cloud-basierte Network-as-a-Service-Lösung für Ihre Belegschaft. Da immer mehr Unternehmen für ihren Betrieb auf das Internet angewiesen sind, schützt und beschleunigt Cloudflare One die Performance von Geräten, Anwendungen und ganzen Netzwerken, um die Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten. Jetzt können Unternehmen ihre Mitarbeiter auf flexible und skalierbare Weise schützen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, wenn dezentrale Teams von mehreren Geräten und persönlichen Netzwerken aus arbeiten.

„Nach Jahrzehnten des Aufbaus veralteter Unternehmensnetzwerke bleiben Organisationen mit schwerfälligen Systemen zurück, die ihre jetzt leeren Büros schützen sollen. Die einzige Möglichkeit, die heutige Wirtschaft mit Arbeitsplätzen an jedem beliebigen Ort zu sichern, besteht darin, jeden einzelnen Mitarbeiter zu schützen, indem man seine individuellen Netzwerke, Geräte und den Zugang zu geschäftskritischen Anwendungen schützt“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Mit Cloudflare One geben wir Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre Sicherheits- und Netzwerkbedürfnisse nahtlos zu erfüllen, unabhängig davon, wie sich ihre Geschäftsanforderungen ändern.“

Unternehmen haben in der Vergangenheit einen Burg-und-Graben-Ansatz für die Sicherheit verfolgt, wodurch eine Barriere zwischen dem Unternehmensnetzwerk und externen Bedrohungen geschaffen wurde. Jetzt, da Anwendungen in die Cloud verlagert wurden und mehr Mitarbeiter außerhalb des Büros arbeiten, ist dieses Modell nicht mehr zeitgemäß. Mitarbeiter sind von der Geschwindigkeit und der Benutzererfahrung mit VPNs frustriert, und Unternehmen wünschen sich eine Alternative zu dem teuren Flickenteppich von Altlösungen, die zur Sicherung und Vernetzung von Firmenbüros untereinander sowie mit dem Internet erforderlich sind. Die heutige neue Landschaft erfordert einen Zero-Trust-Ansatz, bei dem Organisationen nicht automatisch irgendwelchen Anfragen zu Unternehmensdaten oder -ressourcen trauen, sondern stattdessen jeden Verbindungsversuch zu Unternehmenssystemen überprüfen müssen, bevor sie den Zugriff erlauben.