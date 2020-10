COVID-19 hat die europäischen Büromärkte fest im Griff

Frankfurt (ots) - - Der gewichtete europäische Büro-Mietpreisindex von JLL ist

im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent gesunken, im

Jahresvergleich um 1,8 Prozent gestiegen.



- Mit 1,7 Mio. m² liegen die Einbußen für den europäischen Büroflächenumsatz im

dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr bei 50 Prozent.





- Die Leerstandsquote für Büroflächen hat im dritten Quartal europaweit um 40Basispunkte auf 6,3 Prozent zugelegt. Bis Ende des Jahres dürfte sich der Drucknach oben leicht erhöhen.Die gesamte Region EMEA stand im dritten Quartal unter dem Einfluss von Coronaund deren Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Zunächsterlebten die Märkte mit der Lockerung von Anti-Corona-Maßnahmen zwar eineBelebung des BIP mit ersten Anzeichen einer Erholung im Mai und Juni. Aber dieHoffnung auf eine schnelle Erholung wurde durch erneute Reisebeschränkungen undVerordnung von sozialer Distanz in unterschiedlichen Bereichen konterkariert.Anzeichen einer zweiten Infektionswelle traten im Spätsommer und aktuellverstärkt im Herbst in ganz Europa auf. Lokale Lockdowns oder starkeBeschränkungen statt nationaler Sanktionen haben den wirtschaftlichenLeidensdruck zwar verringert, aber bei weitem nicht ausgeräumt. StaatlicheUnterstützungsprogramme greifen weiterhin unterschiedlich stark. WeitereReaktionen sollten nicht ausgeschlossen werden, da die Anzeichenwirtschaftlichen Schadens mit Unternehmensinsolvenzen und der Verlust vonArbeitsplätzen zunehmen.Büro-Mietpreisindex erstmals seit 2015 im MinusDer gewichtete europäische Büro-Mietpreisindex von JLL* ist im dritten Quartal2020 zum ersten Mal seit 2015 gesunken: 0,3 Prozent lag er im Minus gegenüberdem vorangegangenen Quartal. Mit Moskau (-6,7 % gegenüber Vorquartal) undStockholm (-1,9 %) verzeichneten dabei zwei Märkte einen Rückgang derSpitzenmieten. In der schwedischen Hauptstadt war nach einer 11 Jahre langenWachstumsphase, in der die Mieten um 110 Prozent zugelegt hatten, der ersteRückgang der Mieten zu verzeichnen. Obwohl mit einer nach wie vor hohenNachfrage nach erstklassigen Flächen auch die Anzahl der Deals im Vergleich zumzweiten Quartal zugelegt hat, hat der erhebliche Druck, der diesen Mietanstiegin den letzten Jahren ausgelöst hat, etwas nachgelassen.Als einzige Märkte mit einem geringfügigen Zuwachs gegenüber dem Vorquartalkönnen Paris (+ 1,1 %) und Edinburgh (+1,4 %) punkten. In der französischenHauptstadt wurden Anmietungen mit der neuen Spitzenmiete von 900 Euro/m²/Jahrrealisiert. Die Verfügbarkeit von erstklassigen Objekten in 1 A-Lagen befindet