First Graphene Ltd. ("ASX: FGR" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass die ersten Tests ihrer neuartigen Superkondensator-Materialien in Zusammenarbeit mit der Warwick Manufacturing Group (WMG), einem weltweit führenden Batterietestlabor, abgeschlossen wurden. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Materialien in Superkondensatorzellen gut funktionieren. Weitere Arbeiten zur Verbesserung der Zellleistung sind im Gange.



Die wichtigsten Punkte



- Tests bestätigen, dass mit Metalloxid beschichtete Graphene eine signifikant höhere Kapazität pro Flächeneinheit aufweisen als Aktivkohle-Materialien, die heute in der Industrie weit verbreitet sind.

- Testarbeiten mit WMG UK, einer weltweit führenden Batterietestanlage.

- Die Forschungs- und Scale-up-Testarbeiten mit oxidbeschichteten Graphenmaterialien für Superkondensatoren werden fortgesetzt.

- First Graphene verfügt über eine weltweite exklusive Lizenz für die Technologie, die mit PureGRAPH(R)-Materialien optimiert wird.

Hintergrund - Batterien und Superkondensatoren



Chemische Batterien, die auf der Li-Ionen-Technologie basieren, speichern große Energiemengen, die über viele Stunden oder Meilen entladen werden können. Die Energie wird durch eine chemische Reaktion freigesetzt, die zwischen Anode und Kathode stattfindet. Nach vielen Zyklen muss die Chemie wieder regeneriert und die Batterie ausgetauscht werden.

Superkondensatoren, die auf der elektrischen Doppelschichtkapazität (EDLC, Electrical Double Layer Capacitance) basieren, bieten schnelles Laden und Entladen und liefern eine hohe Leistungsdichte. Diese Superkondensatoren verwenden normalerweise Aktivkohle als Ladungsspeichermedium mit großer Oberfläche. Sie hängen nicht von einer chemischen Reaktion ab, da sie aufgrund der Ladungstrennung innerhalb des Geräts arbeiten. Dies bedeutet, dass EDLC-Superkondensatoren stabil sind und typischerweise vielen Lade-/Entladezyklen standhalten können.