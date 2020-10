Artmarket.com veröffentlicht den neuen Bericht für den Markt der zeitgenössischen Kunst, einem wichtigen Wachstumstreiber (+2100% Zuwachs in 20 Jahren)

PARIS, 14. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- „Artprice ist stolz darauf, einen exklusiven Bericht vorzustellen, der die Entwicklung auf dem Markt für zeitgenössische Kunst über einen Zeitraum von 20 Jahren aufzeigt" erklärt, Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von ArtMarket.com und seiner Abteilung Artprice. „Sie spiegelt eine Vielfalt an soziologischen, geopolitischen und historischen Faktoren wider, die alle zu einem raschen Aufschwung der zeitgenössischen Kunst auf dem Weltkunstmarkt geführt haben. Zeitgenössische Kunst, die bis in die 90er Jahre wirtschaftlich belanglos war, macht nun 15% des Segments der Bildenden Künste aus; mit einem Wachstum von +2100% hat sie sich in den letzten 20 Jahren zu einem bedeutenden Wachstumstreiber entwickelt. In der Folge der Covid-19 Pandemie im Jahr 2020 verlegte der Kunstmarkt seine Aktivitäten fast vollständig in das Internet. Dieser Trend wird sich im Jahr 2021 zweifellos fortsetzen".