Startup SALD sieht Nanobeschichtungen überall

Eindhoven (ots) -- Atomdünne Nanobeschichtungen sollen die industrielle Fertigung revolutionieren- Technologie aus der Chipfertigung ist für viele Industrien anwendbar- SALD-Schichten sind etwa 15 Mal dünner als die Struktur in Apples neuemA14-Prozessor"Nanobeschichtungen werden künftig die industrielle Fertigung in beinahe allenBranchen revolutionieren", behauptet Frank Verhage, CEO des niederländischenStartups SALD B.V. (Eindhoven). Der Firmenname steht als Abkürzung für dieNanobeschichtungs-Technologie "Spatial Atom Layer Deposition" (SALD). In derHalbleiterindustrie wären die heutigen hochintegrierten Chips ohne dasVorgängerverfahren "Atom Layer Deposition" (ALD) mit beispielsweise 11,8Milliarden Schaltkreisen in Apples neuestem A14-Prozessor bei einerStrukturbreite von 5 Nanometern unmöglich, sagt der SALD-Chef. Sein Unternehmenbringt die nanodünnen Beschichtungen im wahrsten Sinne des Wortes in eine neueDimension: "Spatial" steht für "räumlich" und bezeichnet dreidimensionaleAtomschichten. Mit SALD lässt sich die Produktionsgeschwindigkeit beigleichbleibender Beschichtungsqualität um das Fünf- bis Zehnfache steigerngegenüber dem heute verwendeten ALD-Verfahren. Im Folgenden wird erklärt, was esmit dieser vom Anbieter "bahnbrechend" genannten Technologie auf sich hat undwelche Anwendungen sich daraus ergeben können.Dreidimensionale atomare NanobeschichtungenBeim Verfahren "Spatial Atom Layer Deposition" werden atomare Nanobeschichtungendreidimensional auf Oberflächen aufgetragen. Jede Schicht ist so dick oderbesser dünn wie ein einzelnes Atom, die nebeneinander liegend die Oberflächeumschließen. Eine einzelne Ebene ist etwa 1,1 Angström dünn, das entspricht0,00000011 Millimetern. Der Clou ist die Mischung: Mit jeder Schicht könnenjeweils andere Materialien aufgebracht werden, so dass es zu einer chemischenReaktion mit der zuvor aufgetragenen Substanz kommt. Bei denOberflächenmaterialien kann es sich beispielsweise um Metalle, Oxide, Nitride,Sulfide, Fluoride oder andere Stoffe handeln. Die jeweilige chemische Reaktionverändert die Funktionalität der Gesamtoberfläche.Beinahe unendliches FunktionsspektrumDurch die Vielzahl der möglichen Kombinationen ergibt sich ein beinaheunendliches Funktionsspektrum, je nachdem, welche Materialien in welcherReihenfolge und in wie vielen Schichten aufgetragen werden. In demdreidimensionalen Multilayerverfahren lassen sich auf beinahe beliebigenOberflächen funktional völlig unterschiedliche Substanzen, komplexeVerbindungen, Polymere und hybride organische und anorganische Materialien