München (ots) -



- Strom wird im kommenden Jahr für die meisten Haushalte teurer

- Musterhaushalt (5.000 kWh) zahlt 15 Euro mehr pro Jahr

- Größter Preisanstieg in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen sinken Netzentgelte

deutlich



Die Entgelte für die Nutzung der Stromnetze steigen 2021 um durchschnittlich

vier Prozent.1) Für Verbraucher machen die Netznutzungsentgelte etwa ein Viertel

des Strompreises (https://www.check24.de/strom/strompreise/) aus. Entsprechend

zahlte ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Strom 2020

durchschnittlich 413 Euro für die Netznutzung. Im kommenden Jahr werden es

voraussichtlich 428 Euro sein - ein Plus von 15 Euro.





"Die Netznutzungsentgelte werden 2021 für eine Mehrbelastung beim Strompreissorgen" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Durch dieangekündigte Senkung der EEG-Umlage werden die Zusatzkosten zwar abgemildert.Wirklich sparen können Verbraucher nur, wenn sie selbst aktiv werden und ihrenAnbieter wechseln."Große regionale Unterschiede bei der Entwicklung der NetzentgelteDie Netznutzungsentgelte fallen 2021 für die meisten Verbraucher höher aus, esgibt aber große regionale Unterschiede. Am stärksten steigen dieNetznutzungsentgelte in Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem kommenden Jahr werdendort 18 Prozent mehr fällig. In Bremen (minus neun Prozent) und Bayern (minussieben Prozent) sinken die Netznutzungsentgelte dagegen."Die bereits veröffentlichten Netznutzungsentgelte für 2021 und die zuletztgestiegenen Börsenstrompreise sprechen trotz der niedrigeren EEG-Umlage dafür,dass der Strompreis auch im kommenden Jahr auf einem sehr hohen Niveau bleibt" ,sagt Lasse Schmid.Erste Versorger haben für das kommende Jahr bereits Preiserhöhungen angekündigt,im Schnitt um 6,1 Prozent.2) Aktuell zahlen Verbraucher in der Grundversorgung(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) für 5.000kWh Strom 1.613 Euro. Bei den Alternativversorgern kostet die gleiche Menge 19Prozent weniger (Ø 1.311 Euro).3)Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im JahrSeit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als dieGrundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zusinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult,einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).4)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per