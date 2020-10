DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Prospect Resources Limited: Eine Platzierung in Höhe von 6 Mio. AUD nach starker Nachfrage von institutionellen Investoren



14.10.2020 / 12:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass es Zeichnungen für 46.153.847 neue Stammaktien zu einem Preis von 0,13 AUD pro Aktie erhalten hat, um 6 Mio. AUD, vor Kosten, zu beschaffen ("Platzierung"). Die Aktien werden am Dienstag, den 20. Oktober 2020 ausgegeben.