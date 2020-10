Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die jüngste Analyse zeigt, dass mittelgroße Elektrofahrzeuge in den meistenuntersuchten Ländern in puncto Kosten inzwischen mit Benzin- undDieselfahrzeugen mithalten können. In Deutschland liegen die monatlichenGesamtbetriebskosten mit 704 Euro für einen Benziner, 720 Euro für einen Dieselund 730 Euro für ein Elektroauto schon sehr nah beieinander."Die gute Nachricht ist, dass die Kosten für Elektrofahrzeuge sinken und wirsehen können, dass sich langsam auch ein starker Gebrauchtwagenmarkt fürhochwertige Elektrofahrzeuge entwickelt", sagt LeasePlan DeutschlandGeschäftsführer Roland Meyer.Die schlechte Nachricht sei, dass viele Regierungen es noch versäumen, dienotwendige Ladeinfrastruktur bereitzustellen, um der Nachfrage auf dem Marktnachzukommen. Meyer: "Den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen, ist diebeste Investition, die Regierungen machen können. Elektroautos sind gut für dieFahrer, gut für die Luftqualität und einer der wirksamsten Wege, den Klimawandelzu bekämpfen."Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten:- Im Mittelklassesegment sind die Kosten von Elektroautos im Vergleich zuFahrzeugen mit Verbrennungsmotor in diesen 14 Ländern voll wettbewerbsfähig:Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien,Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, und dasVereinigte Königreich.- In der Kompaktklasse sind Elektroautos im Vergleich zu Autos mitVerbrennungsmotor in 8 Ländern voll wettbewerbsfähig: Deutschland, Italien,den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz und dem VereinigtenKönigreich.- Die gewichteten, durchschnittlichen Kosten für das Fahren eines Autos überalle Antriebsarten fallen in Europa sehr unterschiedlich aus und reichen von491 Euro pro Monat in Ungarn bis 926 Euro pro Monat in der Schweiz.Deutschland liegt mit 703 Euro in der Mitte.