München (ots) - Ein Software-Rollout steht an und alle Mitarbeiter sind im Home

Office? Mit der richtigen Strategie ist auch eine solche Herausforderung zu

bewältigen, weiß der Spezialist für Digital Adoption, Userlane. Vor allem die

richtige Kommunikation entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.



Ein Software-Rollout ist schon in normalen Zeiten für jedes Unternehmen eine

Herausforderung. Doch wie gelingt die Einführung einer neuen Software, wenn alle

Mitarbeiter vom Home Office aus arbeiten und keinen direkten Zugriff auf den

IT-Support haben? Der Spezialist für Digital Adoption, Userlane, hat zehn Tipps

zusammengestellt, wie man den perfekten Software-Rollout plant und durchführt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

1. An erster Stelle steht immer der MenschEin technischer Software-Rollout ist vor allem eins: eine zutiefst menschlicheAngelegenheit. Ähnlich wie im Team-Sport erfordert er Teamwork, Vertrauen,Flexibilität, intensive Kommunikation sowie die Fähigkeit zur Veränderung undzur Anpassung an neue Strategien. Auch Emotion oder gar Leidenschaft sindwichtig. Das muss ein Unternehmen ausstrahlen - auch in Zeiten von SocialDistancing.2. Veränderung muss von oben kommenHolen Sie die Geschäftsleitung so früh wie möglich an Bord. Ein klaresCommitment von Seiten des Top-Managements signalisiert: Der Rollout ist nichtmehr verhandelbar, aber über das "Wie" kann in regelmäßigen Feedback-Schleifenjederzeit diskutiert werden.3. Binden Sie Mitarbeiter frühzeitig einSignalisieren Sie Ihren Mitarbeitern von Anfang an, dass sie selbst einenentscheidenden Part für das Gelingen des Roll-Outs leisten können - und das auchvom Home Office aus. Fragen Sie sie nach ihren Anforderungen und Erwartungen,investieren Sie Zeit in Team-Building, erklären Sie das Warum und schaffen Sieeinen sicheren Ort, wo Mitarbeiter Anregungen und Kritik frei äußern können.4. Glauben Sie selbst an Ihren Erfolg - und strahlen Sie das auch ausIn unsicheren Zeiten wie diesen brauchen Menschen Zuversicht, dass am Ende allesgut wird. Das gilt nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern auch fürSoftware-Rollouts. Projektverantwortliche müssen mehr denn je Enthusiasmusausstrahlen und Optimismus verbreiten, dass der Software-Rollout ein wichtigerBeitrag für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens ist - und das neuerdingsnicht im direkten Vis-a-Vis, sondern remote via Web-Cam und Teams.5. Entwerfen Sie eine Roadmap für den Weg zum ErfolgSie brauchen eine langfristige Strategie, aber auch kurzfristig erreichbareZiele und Meilensteine, um alle Mitarbeiter bei der Stange zu halten.Analysieren Sie dabei auch alle möglichen Pain Points und entwickeln sie