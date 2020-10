SMASHDOCs startet die weltweit leistungsfähigste Lösung für Vertragsprojekte

- Vertragsprojekte bis zu 50 Prozent schneller abwickeln

- Fragebogen-gestützte Erstellung, Verhandlung und eSigning auf einer patentierten Web-Plattform

München, 13. Oktober 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vertriebsplattform für kollaborative Textverarbeitungsprojekte, vereinfacht und beschleunigt mit der neuen Lösung für Vertragsprojekte die Zusammenarbeit beim Erstellen, Verhandeln und Unterzeichnen von Verträgen. Prozesskosten sinken so deutlich und die Abwicklung erfolgt bis zu 50 Prozent schneller. Bei SMASHDOCs Vertragsprojekte handelt es sich um die führende Vertragsprojekt-Plattform weltweit, auf der sämtliche Beteiligten vom ersten Entwurf bis zum E-Signing zusammenarbeiten können. Ob mittelständische Unternehmen oder große Konzerne: Die neue SMASHDOCs-Lösung eignet sich für Unternehmen aller Branchen wie Versicherungen, Bank- und Finanzgesellschaften oder Industrieunternehmen.

Nur eine Version: Das ganze Vertragsprojekt auf einer Plattform

Der Vertragsentwurf beginnt bei Bedarf mit einer dynamischen Vorlage. Ein intelligenter Fragebogen stellt immer die richtigen Fragen und somit eine fehlerfreie Erstellung entlang der Unternehmensvorgaben sicher. "Mit SMASHDOCs verhindern wir die E-Mail-Flut und das Chaos zahlreicher verschiedener Dokumentenversionen. Es gibt in SMASHDOCs nur eine einzige Version des Vertrags, in der alle Änderungsvorschläge, Entscheidungen und Kommentare mit einem Klick zurückverfolgt werden können", erklärt Christian Marchsreiter, Gründer und CEO der smartworks solutions GmbH. Jede Aktion im Online-Vertrag wird automatisch revisionssicher protokolliert. Die rechtssichere, digitale Unterzeichnung ist direkt aus dem Online-Vertrag heraus möglich - ohne zusätzliche Software. Am Ende wird nur der digital unterzeichnete Vertrag sowie eine übersichtliche Dokumentation der gesamten Entstehungsgeschichte im PDF-Format archiviert. Die Verhandlung mit der Vertragspartei kann sowohl online auf der Plattform als auch über Word-Export und -Reimport des von der Vertragspartei geänderten und kommentierten Word-Dokuments erfolgen. SMASHDOCs ist vollkompatibel mit Microsoft WORD.