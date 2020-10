Noch bekannter wurde der Kurznachrichtendienst durch die intensive Nutzung durch US-Präsident Donald Trump, nahezu kein Tag vergeht, an dem der Präsident nicht eine Kurznachricht über diesen Dienst absetzt. Das übergeordnete Chartbild seit Anfang 2016 weist eine positive Entwicklung auf, seit Anfang 2018 herrscht jedoch eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 26,23 und 46,78 US-Dollar. An die obere Hürde ist Twitter in den letzten Wochen erneut herangelaufen, scheint sich in diesem Bereich allerdings erneut die Zähne auszubeißen. Für ein weiteres Kaufsignal muss dieses Niveau jedoch geknackt werden, anderenfalls könnte das Wertpapier des Nachrichtendienstes seine bisherige Seitwärtsspanne schlichtweg fortsetzen.

Käufer müssen jetzt nachlegen

Aus technischer Sicht kann erst oberhalb von 48,70 US-Dollar ein Kaufsignal zurück zu den Höchstständen aus 2015 bei 53,49 beziehungsweise aus Ende 2014 bei 55,99 US-Dollar abgeleitet werden. Kommt dieses nicht zustande und Twitter fällt wieder unter 45,00 US-Dollar zurück, könnten noch einmal Abschläge auf 39,68 US-Dollar aufkommen. Darunter findet die Aktie bei 36,09 US-Dollar eine weitere Unterstützung in Form des 50-Wochen-Durchschnitts vor. Nicht zuletzt werden jedoch die Fundamentaldaten über die weitere Entwicklung der Twitter-Aktie entscheiden, die nächsten Quartalszahlen legt der Kurznachrichtendienst am 29. Oktober vor.