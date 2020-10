Stuttgart (ots) - "Precious moments with Tiffany and Breuninger!" Pünktlich zum

Season Opening präsentiert das Fashion- und Lifestyleunternehmen Breuninger in

seinem Online-Shop ein ganz besonderes Highlight: Der legendäre New Yorker

Juwelier Tiffany startet mit einem digitalen Pop-up auf breuninger.com.



Ab sofort können Breuninger Kunden ein ausgewähltes Tiffany-Sortiment direkt im

Online-Shop erstehen. Rund 120 Schmuckstücke umfasst der digitale Pop-up Store,

das Sortiment beinhaltet unter anderem die Kollektionen Tiffany Victoria,

Tiffany City HardWear und Return to Tiffany. Besondere Highlights des digitalen

Angebots sind die Styles der ikonischen Tiffany T und T One Kollektionen. Die

Einstiegspreislage beginnt ab 380 EUR.





Der digitale Pop-up wird durch die Marktplatz-Anbindung möglich. Kunden desBreuninger Online-Shops bestellen über breuninger.com, auch der Versand desSchmucks in der legendären Blue Box wird von Breuninger übernommen. Bezahlt wirdebenfalls über breuninger.com."Wir freuen uns sehr, mit Tiffany & Co. die Ikone der Luxusjuweliere aufbreuninger.com zu begrüßen. Gerade im Hinblick auf die kommendeVorweihnachtszeit, ermöglicht diese Marktplatzanbindung unseren Kunden einentspanntes Online-Shopping", so Breuninger CEO Holger Blecker über dieAusweitung der Zusammenarbeit mit Tiffany.Eine intensive Verbindung der beiden Unternehmen besteht bereits seit 2007 - imZuge der Eröffnung der neuen Luxusfläche im Breuninger Flagship Store zog derJuwelier mit einem eigenen Shop ein und ist seitdem fester Bestandteil desDepartment Stores.E. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von EduardBreuninger gegründet und zählt heute zu den führendenMultichannel-Department-Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setztBreuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken undausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty undLifestyle. Der im Jahr 2008 gestartete Online Shop http://www.breuninger.com/zählt zu den erfolgreichsten im Premiumsegment und ist auch für Kunden inÖsterreich und in der Schweiz verfügbar. Neben Stilbewusstsein und Trendgespürsteht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wieder Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect und OnlineReservierung, der Instore Bestellservice sowie der Shuttle Service sorgenstationär und online für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweitumfasst das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über5.500 Mitarbeitern.Tiffany & Co.1837 gründete Charles Lewis Tiffany sein Unternehmen in New York City, wo essich bald den Ruf eines "Palasts der Juwelen" wegen der außergewöhnlichenEdelsteine erwarb. Seitdem ist TIFFANY & CO. zum Inbegriff für Eleganz,innovatives Design, ausgezeichnetes Handwerk und kreative Spitzenleistungengeworden. Im 20. Jahrhundert verbreitete sich der Ruhm des Hauses weltweit nichtnur durch die Expansion des Filialnetzes, sondern durch seine feste Verankerungim Kulturgeschehen wie etwa in Truman Capotes legendärem Film Frühstück beiTiffany mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle deutlich wird.Heute entwerfen, produzieren und vertreiben die mehr als 14.000 Mitarbeiter vonTIFFANY & CO. und Tochtergesellschaften Schmuck, Uhren und Luxus-Accessoires.Dazu zählen nahezu 5.000 erfahrene Handwerker, die in den Werkstätten desUnternehmens Diamanten schleifen und Schmuck von höchster Qualität herstellen.TIFFANY & CO. hat sich seit langem verpflichtet, seine Geschäfteverantwortungsbewusst zu führen, die natürliche Umwelt zu erhalten, der Vielfaltund Integration Vorrang einzuräumen und positiven Einfluss auf die Gemeinwesen,in denen wir tätig sind, zu nehmen.Im Rahmen seines Omnichannel-Ansatzes betreibt das Unternehmen mehr als 300TIFFANY & CO.-Einzelhandelsgeschäfte weltweit. Mehr über TIFFANY & CO. und dasEngagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit (http://www.tiffany.com/)erfahren Sie unter http://www.tiffany.com .@TIFFANYANDCOPressekontakt:Breuninger UnternehmenskommunikationMarktstraße 1-370173 StuttgartTelefon: 0711/211 2100E-Mail: mailto:medien@breuninger.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105224/4733750OTS: E.Breuninger GmbH & Co.