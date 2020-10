Berlin (ots) - "Die deutschen Flughäfen begrüßen die Ankündigung des

Bundesverkehrsministers, für den 06. November 2020 zu einem Luftverkehrsgipfel

einzuladen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten verbinden die

Flughafenbetreiber mit dem Spitzentreffen die Hoffnung auf schnelle

Finanzhilfen", erklärt Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes

ADV. Bereits bei der heute und morgen stattfindenden Konferenz der

Verkehrsminister (VMK) sind Bund und Ländern aufgerufen, die entsprechenden

Weichenstellungen vorzunehmen, so der Flughafenverband ADV in seiner

Stellungnahme.



Tatsächlich sind schnelle Hilfen nötiger denn je. Die Aussichten für die

Flughäfen haben sich wegen der verschärften Quarantäneregelungen und neuer

staatlicher Reisebeschränkungen weiter verschlechtert. Die Lage ist im

Frühherbst deutlich schlechter als noch Anfang Sommer erhofft. Auch die

Buchungszahlen lassen keine Besserung erkennen. Mit einem Passagiervolumen von

weniger als 20 % gegenüber der Vor-Corona-Zeit befindet sich die Luft- und

Reisebranche faktisch in einem zweiten Lockdown. Alle Appelle und Angebote für

eine verstärkte Teststrategie für Flugreisende blieben mehr oder weniger

ungehört.









"Durch den dramatischen Verkehrseinbruch sind viele Flughäfen in ihrem

Fortbestand gefährdet", so ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "Die

Flughafenstandorte sind unverschuldet in eine existenzbedrohende Krise geraten.

Gerade während der Zeit des harten Lockdowns zeigte sich die unverzichtbare

Funktion der Flughäfen. Als LKWs vor verschlossenen Grenzen im Stau standen,

wurden versorgungsrelevante Flüge über die Flughäfen abgewickelt. Alle Flughäfen

waren betriebsbereit im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bund und Länder

sind aufgerufen, die Flughäfen schnell und wirksam zu unterstützen. Ein erster

wichtiger Schritt wäre die Übernahme der Lockdown-Kosten in Höhe von 740

Millionen Euro. Hier hat der Beschluss des Bundesrates in der vorigen Woche ein

wichtiges Zeichen gesetzt, indem er für eine Übernahme der Bereitstellungskosten

zur Offenhaltung der Flughäfen während der Corona-Pandemie eintritt."



Alarmierende Werte der deutschen Verkehrsflughäfen im Blick:



- 80 % weniger Passagiere zu September 2019

- 27 Mrd. EUR jährliche Bruttowertschöpfung der Flughäfen in Gefahr

- 740 Mio. EUR Vorhaltekosten für die Zeit des Lockdowns

- 2 Mrd. EUR Umsatzausfälle von März bis Ende September 2020

- 10 Mio. EUR tägliches Einnahmedefizit

- 3,6 Mrd. EUR Einnahmerückgang 2020

- 2,6 Mrd. EUR Einnahmerückgang 2021

- Ein Viertel der über 180.000 Arbeitsplätze an Flughafenstandorten gefährdet Seite 2 ► Seite 1 von 3



Forderung der Flughäfen: Ausgleich der Vorhaltekosten von 740 Millionen Euro"Durch den dramatischen Verkehrseinbruch sind viele Flughäfen in ihremFortbestand gefährdet", so ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. "DieFlughafenstandorte sind unverschuldet in eine existenzbedrohende Krise geraten.Gerade während der Zeit des harten Lockdowns zeigte sich die unverzichtbareFunktion der Flughäfen. Als LKWs vor verschlossenen Grenzen im Stau standen,wurden versorgungsrelevante Flüge über die Flughäfen abgewickelt. Alle Flughäfenwaren betriebsbereit im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bund und Ländersind aufgerufen, die Flughäfen schnell und wirksam zu unterstützen. Ein ersterwichtiger Schritt wäre die Übernahme der Lockdown-Kosten in Höhe von 740Millionen Euro. Hier hat der Beschluss des Bundesrates in der vorigen Woche einwichtiges Zeichen gesetzt, indem er für eine Übernahme der Bereitstellungskostenzur Offenhaltung der Flughäfen während der Corona-Pandemie eintritt."Alarmierende Werte der deutschen Verkehrsflughäfen im Blick:- 80 % weniger Passagiere zu September 2019- 27 Mrd. EUR jährliche Bruttowertschöpfung der Flughäfen in Gefahr- 740 Mio. EUR Vorhaltekosten für die Zeit des Lockdowns- 2 Mrd. EUR Umsatzausfälle von März bis Ende September 2020- 10 Mio. EUR tägliches Einnahmedefizit- 3,6 Mrd. EUR Einnahmerückgang 2020- 2,6 Mrd. EUR Einnahmerückgang 2021- Ein Viertel der über 180.000 Arbeitsplätze an Flughafenstandorten gefährdet